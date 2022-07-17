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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökbel Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu

İHA

Gökbel Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu

16. Geleneksel Gökbel Yağlı Güreşleri'nde şampiyon Cengizhan Şimşek oldu. Güreş ağalığını ise 1 milyon 307 bin TL’ye iş insanı Eray Erdem aldı.
Alanya Belediyesi 16’ıncı Gökbel Yağlı Güreş Festivali'nin ilk gününde Yudum ve Selami Şahin birbirinden güzel şarkılarını yoğun kalabalığa söyledi. Eğlenceli anlara sahne olan festivalin ikinci günü er meydanında kıran kırana süren güreşler yapıldı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in de dahil olduğu 45 başpehlivan ve 800’ü aşkın sporcu kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanların mücadelesi seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Güreş Ağalığı ihalesini ise geçen yılın ağası olan iş insanı Eray Erdem 1 milyon 307 bin TL ile tekrar kazandı.

Er meydanında kıran kırana süren mücadelede finale 661. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek ve Yusuf Can Zeybek kaldı. İki pehlivanın mücadelesinde kazanan ise Cengizhan Şimşek oldu. Gökbel Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek altın kemerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Güreş Ağası Eray Erdem'in elinden aldı. Kırkpınar güreşlerinin ardından üçüncü kez altın kemerin sahibi olana Başpehlivan Cengizhan Şimşek, “Edirne tarihi Kırkpınar güreşlerinde altın kemeri yaktıktan sonra bu üçüncü kemerim oldu. Allah nasip etti, devamı da gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak er meydanında damga vurduğumuzu gösterdik. Eşekle çalışmam gündem oldu. Ben yörük çocuğuyum. Eşek bizim kendi eşeğimiz. Eşek bizim aracımız. Biz yiyeceğimizi içeceğimizi onun üzerine koyuyoruz. Muhabbet sohbet ederken eniştem 'kaldırıp tartabilir misin' diye sordu. Bende kaldırayım dedim. O sırada eniştem video çekiyormuş. Bazı yorumlara üzüldüm. Art bir niyet yok. Ben hayvan sevgisi olan bir insanım. Art niyetli olanları da kınıyorum” dedi.

16’ıncı Gökbel Yağlı Güreşlerinde ikinci Yusuf Can Zeybek olurken, üçüncüler ise Hasan Cengiz ve Ali İhsan Batmaz oldu. Ödülleri ilk protokolü tarafından derece elde edilenlere verildi.
Festivale MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivallı, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Ak Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan katıldı.

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