Denize düşen muhabbet kuşunu polis, jet-ski ile kurtardı



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da denize düşen muhabbet kuşu, deniz polisi tarafından boğulmaktan son anda jet-ski ile kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, suya düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı. Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini söyleyen Ertaş, hızla yanına giderek sudan çıkardı. Ertaş, kuşu deniz polis şubesine getirip, komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini kaydetti.

Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi. Ev kuşu olduğunu söyleyen Enes Kaan Kaya, "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-07-18 10:31:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.