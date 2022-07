Antalya’da dört gözle beklenen yayla domatesi pazarla buluştu Konserve yapımında kullanılan domatese ilgi oldukça fazla oldu

Antalya’da yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda üretilen domatesler pazarlarda yerini almaya başladı. Özellikle tadı ve aroması nedeniyle ev kadınları tarafından konserve yapımında kullanılan domatese ilgi oldukça fazla oldu.

Örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunan Antalya’da sahil bölgesinde kışın yapılan sebze üretimi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte yüksek rakımlı bölgelere kaydı. Sahilde bulunan yüzlerce dönüm seraların toprağı ise yeni sezon için dinlenmeye bırakıldı. Antalya’da yaz aylarında yüksek rakımlı Elmalı, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa gibi ilçelerde hem açık arazide hem de kapalı alanda üretilen yayla domatesi ise pazarlarda yerini almaya başladı.

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan domatese ev kadınlarının da ilgisi oldukça fazla oluyor. Daha çok yaz aylarında, kışa yönelik konserve yapımında kullanılan yaz domatesleri tadı ve aroması ile de dikkat çekiyor. Yaz domatesi pazarda kalitesine göre 6 TL’den başlayarak 12 TL’ye kadar alıcı buluyor.



"Ev kadınları bu dönemde daha çok alıyorlar"

Pazarda alışverişe çıkan Mihriban Sarı, “Şu an daha tatlı, yemekler de daha lezzetli oluyor. Ev kadınları bu dönemde daha çok alıyorlar. Buzluğa atıyorlar. Rende yapıp saklıyorlar. Çok da pahalı değil” dedi.

Meltem Güler ise “Kilosunu 6 TL’den aldım. Sosta falan çok güzel oluyor. Yemek daha lezzetli oluyor. 2 kiloya yakın aldım” sözlerine yer verdi.



"Şu an sahil domatesi etkisini kaybetti"

Pazarcı Ferhat Ülger, “Bu domates Söğüt bölgesinden geliyor. Zor şartlarda yetişiyor. Şu an fiyatların biraz yüksek olmasının nedeni sahil bitti, yayladaki domatesler tamamen çıkmadığı için fiyatlar henüz düşmedi. Sahil domatesi etkisini kaybetti, yayla domatesi daha çok tutuluyor” dedi.

