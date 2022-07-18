“Tematik Bilim Kampı” çocuklara bilimi sevdirecek

Kepez Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek amacıyla Antalya Bilim Merkezi’nde, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuklar için 1923 Temmuz tarihlerinde “Tematik Bilim Kampı” düzenliyor.

Kepez Belediyesi, çocuklara bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir yaz tatili vaat ediyor. Bilimsel çalışmalar ve atölye çalışmaları ile yaz aylarında çocuklara kapılarını aralayan Antalya Bilim Merkezi, sürprizlerle dolu farklı temalarda etkinliklere hazırlanıyor. Tematik Bilim Kampıyla, Antalya Bilim Merkezi çocuklara merak ettiren, araştıran, uygulayan ve sonuç alan bir eğitim modeli sunuyor. Bu çerçevede Bakteriler, Nanoteknoloji, Güneş Sistemi, Robotik, Tangram Bulmacalar, Doğa BilimleriBilimin Doğası ve Endüstriyel Tasarım olmak üzere 7 farklı temada birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları Antalya Bilim Merkezinde 1923 Temmuz’da başlıyor.

Tematik Bilim Kampına 714 yaş aralığındaki tüm çocuklar başvuru yapabilirken, sınırlı sayıda kontenjan bulunuyor. Antalya Bilim Merkezi’nin 1923 Temmuz tarihlerinde düzenlendiği “Tematik Bilim Kampına” katılmak isteyen çocuklar, belediyenin internet sitesinden veya ulaşım hattından gerekli bilgileri edinebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.