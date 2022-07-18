Kuyuya düşen 7 yavru köpek kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde çalılık alanda meydana geldi. Çalılar arasında bulunan kuyuya 7 yavru köpek düştü. Gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri kuyudan çıkarmaya çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kuyu üzerinde bulunan çalıları temizledikten sonra köpekleri kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Köpekler, kısa süreliğe bakması için bir hayvansevere teslim edildi. Kuyunun üzeri ise kapatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-07-18 13:25:53
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