Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesi, İstanbul'a gönderildi

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Mahir ÇEVİREN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral'ın (80) cenazesi, Kumluca ilçesinden alınarak İstanbul'a gönderildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 11 gün önce Kumluca'daki özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Erden Kıral'ın cenazesi, bugün 2 komşusu tarafından hastane morgundan teslim alındı. Hastane yetkilileri, Kıral'ın kızının da İstanbul'daki hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araca yüklenen Erden Kıral'ın cenazesi, uçakla İstanbul'a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mahir ÇEVİREN

2022-07-18 14:02:00



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