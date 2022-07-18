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9 günlük tatilde iç piyasaya 3 milyonluk tatilci dopingi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut: "Ege ve Akdeniz'de yüzde 90'a yakın doluluk oluştu" "Ege ve Akdeniz bölgelerinde 3 milyona yakın bir hareket oldu" "Yerli turistin son dakikacı olması hem avantaj hem dezavantaj"

İHA

9 günlük tatilde iç piyasaya 3 milyonluk tatilci dopingi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut: "Ege ve Akdeniz'de yüzde 90'a yakın doluluk oluştu" "Ege ve Akdeniz bölgelerinde 3 milyona yakın bir hareket oldu" "Yerli turistin son dakikacı olması hem avantaj hem dezavantaj"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde iç piyasada 3 milyona yaklaşan hareketlilik olduğunu, tesislerin ise yüzde 90 doluluğa ulaştığını bildirdi.
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sektöre etkisi ve güncel durum hakkında açıklamalarda bulundu. Turgut, sezona kötü başlamalarına rağmen, okulların tatil olmasıyla birlikte iç pazarda bir hareketliliğin başladığını kaydetti.
Herkesin genelde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini beklediğinin altını çizen Turgut, bayram tatiliyle birlikte Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinin yüzde 90’a varan doluluğa ulaştığını kaydetti. Özellikle bayramın ikinci gününden sonra rezervasyonlarda son dakikaların geldiğine değinen Turgut, “Bunlarla birlikte 9 günde güzel bir doluluğa ulaştık. Şu an genelde ağırlıklı olarak deniz turizmi önde gidiyor. Bütçeye de bağlı olarak kültür turizmlerini tercih edenler de oldu. Daha önceden hizmet kalitesi yüksek olan tesisler yüzde 100’e yakın doluluğa ulaştı. Fiyatla rekabet eden, servisle çok fazla rekabet etmeyen tesisler de sonradan doldu. Onlar da yüzde 90 rakamına ulaştı” diye konuştu.

"3 milyona yakın hareket"
Turgut, Türkiye genelinde ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege sahillerinde iç turizmde 3 milyona yakın kişinin seyahat ettiğini kaydetti. Yabancılarla Türklerin tatil reaksiyonlarının farklı olduğuna değinen Ferit Turgut, “Yerli turistin son dakikacı olması hem avantaj hem dezavantaj. Yerli turistin sadece tatil bölgesinde ya da bayramlarda tatil yapma gibi durumu var. O nedenle bunu kombine düşünmek lazım. Bir takım tüketici için yüksek fiyatlar olabiliyor ama bayramdan sonra tatil yapılabileceğinin iç piyasanın farkında olması lazım. Fahiş veya bayram fiyatlarından daha az etkilensinler. Bizim için iç piyasa ciddi bir hareket” dedi.

Tatil planı yapacaklara tavsiye
Tatil planı yapmayan tatilcilere de tavsiyelerde bulunan Turgut, “Erken rezervasyon avantajlar olan birçok yer var ve bunların takip edilmesi gerekir. 15 Ağustos’tan sonra sezonun hafiflediğini söyleyebiliriz. Bu zamanlarda daha uygun fiyatlar bulunabilir. Eylül ayında özel fiyatlar olabilir. İnsanların biraz da tatili bir yere bir döneme değil genişe yaymalıdır. Yoksa o dönemde bir fiyat yükselmesi oluyor” ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın çıkışı
Antalya’nın bu yılki turist beklentisinin 9 milyonun üzerinde olduğunu aktaran Turgut, “Almanya eksilen Rus pazarına destek veriyor. Çok büyük bir sıçrama yok ama güzel bir rakamı var. Buradaki ana eksik olan yüzde 5060 pazarımızı oluşturan Rusya ve Ukrayna’nın olmaması ciddi bir kayıp. Ama sevindiren nokta başka pazarların yerine gelmesidir” dedi.

Aşıya dikkat çekti
Turgut, Avrupa’nın kuzeyinde pandeminin hareketlenmeye başladığını ifade ederek, “Bu da bizim için bir dezavantaj olabilir. Hatırlatma dozu ülkemizde de yurt dışında da açıldı. Aşı ile önümüzde kötü bir senaryo olmayacaktır. Aşı bize yardımcı olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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