FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü

FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Futbol Sorumlunu Nuri Şahin idaresinde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Antalyaspor, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı. Sıcak havaya rağmen futbolcuların bir hayli tempolu çalıştığı görüldü. Hazırlıklarına akşam yine tesislerinde devam edecek olan kırmızıbeyazlılar, gece saatlerindeki ikinci etap kamp çalışması için Almanya’nın Hannover kentine hareket edecek.

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