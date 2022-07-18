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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cipsafari araç sürücüleri kontrol edilerek bilgilendirildi

İHA

Cipsafari araç sürücüleri kontrol edilerek bilgilendirildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde faaliyet gösteren Saklıkent cip safari araç ve sürücülerine yönelik kontrol ve bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
Trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde; Kaş bölgesinde Jandarma Trafik Timi tarafından Saklıkent cip safari araç sürücülerine; yaya öncelikli yol uygulaması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, alkollü ve uyuşturucu madde kullanımının sürücüler üzerindeki etkileri, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında toplam 12 sürücü bilgilendirildi ve kontrol edildi.

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