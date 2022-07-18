Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yurtpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, etraftaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.