Gökbel’de kurulan Yörük Çadırında geleneksel Yörük kültürü tanıtıldı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin yapıldığı Gökbel Yaylası’na kurulan Yörük Çadırı ile Yörük kültürü ziyaretçilere tanıtıldı.

Bu yıl 1617 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Gökbel Yaylası’nda, pehlivan güreşlerinin yapıldığı alana bir de Yörük Çadırı kuruldu. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, Yörük kültürü ziyaretçilere tanıtıldı. Güreşleri izlemeye gelen yerli yabancı tüm misafirler, güreşlerin yanı sıra Yörük çadırına da büyük ilgi gösterdiler. Ayrıca Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Hatıra Para Köşesi’nde de kendi paralarını basarak, anılarına farklı bir deneyim eklediler. Ziyaretçiler, bir taraftan da Alanya’nın meşhur Gara Java’sıyla oluşturulan fotoğraf köşesinde bol bol fotoğraf çektirdiler.



“Yörük kültüründen esintiler sunduk”

Yörük çadırı ve etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Yörük Kültüründen Esintiler Sergisi adıyla Gökbel Yaylasına kurduğumuz çadırda, bu kültürü besleyen tüm eşyaları ve Yörük Göçünü sergiledik. Kazanlar, tencereler, tabaklar, su kapları, hamur tekneleri, oklavalar ve senitler, deve ve eşeklerle yapılan taşımacılıkta kullanılan heybeler, çuvallar, dokumalar, keçe ve kepenekler, rengârenk kilimler, kirmen ve kilim dokuma tezgâhları, beşikler, tarım aletleri başta olmak üzere Yörük Kültürünü anlatan tüm araç ve gereçler çadırımızda ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Hatıra Para Köşesi’nde de vatandaşlarımız etkinliğin anısına kendi hatıra paralarını bastılar. 16 ve 17 Temmuz’da 2 gün açık kalan çadırda, misafirlere geleneksel lezzetlerden S pasta, göç çöreği, peksimet, gofret ikram ederek, tezgâhlarda uygulamalı dokuma yaptırdık. Vatandaşlarımızın Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne ve Yörük kültürümüze gösterdikleri ilgiden son derece memnun kaldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.