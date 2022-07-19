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Osman Ayık: Turizmde uzayan geceleme süreleri sevindirici

DHA

Osman Ayık: Turizmde uzayan geceleme süreleri sevindirici


Alparslan ÇINAR-Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'ya yılın ilk 6 ayında hava yoluyla 5 milyona yakın tatilci geldi. Pandemi sonrasında sezona ümitle başlanan Antalya'da turizmciler rekor yıl olan 2019'a yaklaşılacağını ümit ediyor. Turizmci Osman Ayık, yerli ve yabancı turistlerin toplamda 12 olan geceleme sürelerinin yüzde 20 oranında uzamasının da sevindirici olduğunu söyledi.
Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Tatilciler 5 yıldızlı tesislerde tatil yapıp; deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarırken, sağlık ve spor turizmi de kentte yıl boyu hareketlilik sağlıyor. 2020 yılından itibaren pandemi nedeniyle durağanlık yaşayan turizm sektörü, Güvenli Turizm Sertifikası ve sektör çalışanlarının aşılanmasının ardından en yakın rakiplerini geride bıraktı. 2021 yılından sonra pandemi etkilerinin tüm dünyada ortadan kaldırılmasıyla sektör yeniden hareketlendi.
Antalya'ya 2022 yılının ilk 6 ayında hava yoluyla 5 milyona yakın tatilci geldi. Sektör, bu yıl ise rakamların en iyi olduğu ve tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 yılı verilerini yakalamayı hedefliyor. 2019'da Antalya'ya 16,5 milyon tatilci gelirken Türkiye genelinde bu rakam 51,7 milyonu gördü. Sektör 34,5 milyar dolar döviz geliri sağladı.
'SEZON BAŞINDA ÇOK KAYIP YAŞADIK'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antalya'nın Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşadığını belirten Ayık, kentin 2019 yılı rakamlarını henüz görmese de yakın verilerin kaydedildiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının sezonun başladığı tarihlerde sektöre kayıp olarak yansıdığını belirten Ayık, "Antalya 2022 yılı sezonunda 2019 yılına yaklaşacak ama bu sene 2019 rakamlarını görmemiz çok da mümkün değil. Sezon başında çok kayıp yaşadık. Haziran ayından itibaren rakamları toparlamaya başladık. Gelinen seviye iyi ama yıl sonunu 12 milyon civarı kapatabiliriz" diye konuştu.
Ayık, geceleme sürelerinin uzamasının da sektör adına sevindirici olduğunu belirtti. 2021 yılılnın verilerinin henüz açıklanmadığını belirten Ayık, 2020 yılı verilerine göre kente gelen yabancı ve yurt dışı ikametli vatandaşın toplamda geceleme süresinin ise 12 gün olarak belirlendiği kaydetti. Önceki yıllara göre bu durumun yüzde 20 artmasının artı gelir sağladığını ifade eden Ayık, "Günün sonunda bakıldığında geceleme süreleri yüzde 15-20 oranında uzar, bu da sektöre önemli bir katkıdır. 1-2 günlük uzamalar bile bize çok ciddi gelir yaratır" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü de ifade eden Osman Ayık, Rusların dünyadaki tek açık kapılarının Türkiye olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN
2022-07-19 10:25:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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