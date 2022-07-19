Kaza sonrası korkan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirdi Kavşaktan kontrolsüz çıkan turist kazaya neden oldu

Antalya'da kavşaktan kontrolsüz çıkan araç sürücüsü kazaya neden oldu. Kazada korkan çocukları jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Kaza, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Aliev yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, kavşak içerisinden kontrolsüz olarak yola çıkınca Hacer İvacık idaresindeki 34 CHN 174 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İvacık'ın kullandığı otomobil içerisinde bulunan iki çocuğu jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kaza nedeniyle korkan çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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