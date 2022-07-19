Yabancılara konut satışında Antalya yine ikinci Geçen senenin aynı ayına göre yüzde 179'luk artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya, Haziran 2022’de yabancılara konut satışında son 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.

TÜİK, Haziran ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Antalya'da 2022 Haziran ayında 8 bin 45, Isparta'da 798, Burdur'da ise 342 konut satıldı.



Antalya’da yabancılara satılan konutlarda yüzde 179 artış

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi. Antalya bu yıl 8'inci kez yabancılara konut satışında ikinci sırada yer aldı.



Yabancılara son 4 yılın toplamından fazla konut satıldı

Antalya’da geçen yılın Haziran ayına göre yabancılara yapılan konut satışı yüzde 179 arttı. Antalya’da son 4 yılın Haziran ayı yabancılara konut satışı sayılarına bakıldığında; 2021 yılında 906, 2020’de 277, 2019’de 668, 2018’de ise 525 konut satıldığı görüldü. Buna göre, kentte 2022 yılının Haziran ayında, son 4 yılın aynı ayının toplamından daha fazla yabancıya konut satışı yapıldı.



En fazla konut Ruslara satıldı

Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 887 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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