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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat ATABEM’de ders zili çaldı

İHA

Manavgat ATABEM’de ders zili çaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları Manavgat’ta başladı. Manavgat’ta 9 farklı branştaki yaz kurslarında 153 öğrenci ders başı yaptı.
ATABEM yaz kursları başladı. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı kurslardan 153 öğrenci eğitim alıyor. 153 öğrenci İngilizce, matematik, Türkçe, fen bilimleri ve hızlı okuma branşlarında akademik olmak üzere resim, karakalem, halk oyunları ve satranç gibi kültürel ve sosyal alanlar olmak üzere derslerine başladı.
ATABEM Manavgat Türkbeleni Kurs sorumlusu Mehtap Balcıoğlu, amaçlarının çocukların dolu dolu bir yaz geçirmesini ve derslerine katkı sağlaması olduğunu belirterek, tüm çocukları kurslara katılmaya davet etti.

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