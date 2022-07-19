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Başkan Yücel: “Kentimizi yeniden İskandinav turistin cazibe noktası haline getirmek için uğraşacağız”

İHA

Başkan Yücel: “Kentimizi yeniden İskandinav turistin cazibe noktası haline getirmek için uğraşacağız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya turizm pazarında önemli pay sahibi olan Corendon Turizm Grubu yöneticileri ile bir araya geldi. Alanya’da turizm hareketliliğinin artırılması adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Aynı zamanda ALTAV Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Corendon Airlines başta olmak üzere çok sayıda turistik tesis yatırımları da bulunan Türk firması Corendon Turizm Grubu’nun ortağı Atılay Uslu ve üst düzey yöneticileri ile Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi’nde bir araya geldi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTİD ile ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’nun da iştirak ettiği görüşmede, Alanya ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan turizmde hareketliliği artırmak amacıyla atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişlerinde bulunuldu.

İskandinav turist için çare GZP Havalimanı
Corendon Turizm Grubu’nun Türkiye, Danimarka, Belçika ve Hollanda operasyon müdürlerinin da hazır bulunduğu görüşmede, 123 yıldızlı apart otellerin yıkılarak veya dönüştürülerek daire olarak kullanılmasının sakıncaları dile getirildi. Artan otel ve ulaşım maliyetlerinin GazipaşaAlanya Havalimanı’nın (GZP) geliştirilmesiyle aşılabileceğini belirten Corendon yetkilileri, bu konularda gelişme kaydedilmesiyle birlikte İskandinav pazarında yeniden artış sağlanabilmesi için firma olarak üstlerine düşenleri yapabileceklerinin altını çizdiler.

“Turizm payını artırmak istiyoruz”
Toplantının içeriği hakkında bilgiler paylaşan ALTAV Başkanı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bugün Corendon’un ortağı Atılay Uslu bey ve yetkili müdürler ile bir araya gelerek kentimizde turizm hareketliliğini artırabilecek adımlar ve projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Hepimizin öncelikli amacı turizmden elde ettiğimiz payı ve turist sayısını yukarılara çekebilmek. Sayın Uslu, bizlerden taleplerini iletti, bizler de Alanya Belediyesi olarak neler yapabileceğimizi ilettik. Türkiye turizmi için büyük önem arz eden Corendon ile işbirliği içerisinde kentimizi yeniden İskandinav turistin cazibe noktası haline getirmek için uğraşacağız. Ben bugün bizleri ve kentimizi ziyaret eden Sayın Uslu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Elimizden geleni yapmaya hazırız”
ALTİD Başkanı Burhan Sili ise “Corendon’un hakim olduğu pazarlardan, Alanya satışlarının artırılmasını hedefliyoruz. Yapılan görüşmelerde GZP’nin daha etkin kullanımı değerlendirildi. Şehrin tüm dinamikleri olarak Alanya şehrinin tanıtımına ve turizmine katkı anlamında elimizden geleni yapmaya hazırız. 61 uçağıyla önemli bir filoya sahip olan Corendon, GZP’ye Almanya ve Danimarka’dan, Antalya Havalimanı’na ise Polonya, Fransa, Romanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Almanya, Baltık ülkeleri ve İngiltere’den direkt charter sefer düzenliyor. Corendon, bölgemiz adına, Avrupa merkezli önemli bir Türk şirketi” diye konuştu.
Toplantının ardından Atılay Uslu ve ekibine Alanya’nın tarihi ve kültürel noktalarını gezdiren Başkan Yücel, ekibe ipek kozasından tablo, Alanya’nın silueti ve Sevgi Hep Vardı temalı “Sevgi Taşı” hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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