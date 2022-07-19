Antalya'da tatilcilere uçan plaj şemsiyesi şoku Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan birçok plaj şemsiyesi tatilcilere zor anlar yaşattı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın ünlü plajlarından Lara Sahili'nde çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle plajdaki şemsiyeler havada uçuştu. Şans eseri yaralanan olmadı.

Muratpaşa ilçesi Lara Sahili’nde öğleye doğru aniden rüzgar çıktı. Rüzgarın etkisiyle plajdaki şemsiyeler bir anda etrafa savrularak uçmaya başladı. Birçok şemsiye metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü. Denizde yüzen ve sahilde bulunan vatandaşların üzerine gelen şemsiyeler şans eseri bir yaralanmaya yol açmadı. Şemsiyelerin daire yaparak uçması ve yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.