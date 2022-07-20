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Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı Şahıslara ait araçta ve arazide yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu ele geçirildi

İHA

Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı Şahıslara ait araçta ve arazide yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 3 şahıs, bir kişiye ait keçiboynuzu bahçesindeki mahsulleri çalarken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Manavlı mevkiinde M.E. isimli kişiye ait 146 ada 5 parselde bulunan bahçeden keçiboynuzu ağaçlarındaki mahsullerin çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gazipaşa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık bölgesine gitti. Bu sırada bahçede bulunan İ.A., Y.A. ve E.U. isimli şüpheliler keçiboynuzlarını topladığı sırada suçüstü yakalandı. Şahıslara ait araçta ve arazide yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında “adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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