67 yaşında başladığı boksla Parkinson´u nakavt ediyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu (67), 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için 3 ay önce boksa başlayan, yüzde 80-90 oranında iyileşme kaydeden Tombuloğlu, "Benim bir arkadaşım da bu hastalığı yaşıyor. Hiçbir spor aktivitesi yoktu. Şu an o tekerlekli sandalyede. Boks bu hastalığı iyileştiren bir spor dalı" dedi.

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu, 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek ve iyileşmesine katkı sağlamak için araştırma yapan çocukları, anneleri Zerrin Tombuloğlu'nu boksa yönlendirdi. Etrafındaki arkadaşlarının dalga geçmesine ve yaşına aldırmayan Tombuloğlu, 3 ay önce boksa başladı. Elinde titreme ve belindeki duruş bozukluğuyla spora başlayan Tombuloğlu, yüzde 80-90 oranında iyileşme kaydetti. "Artık spor yaşam şeklim" oldu diyen Zerrin Tombuloğlu, diğer hastalara da sporu önerdi.

BOKSA BAŞLADIĞI İÇİN ARKADAŞLARI DALGA GEÇTİ

Zerrin Tombuloğlu, hastalığın ellerindeki titremelerle başladığını anlattı. Yürürken kamburunun çıkmasından dolayı eleştirildiğini söyleyen Tombuloğlu, Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra kızının yurt dışı kaynakları araştırdığını belirtti. Parkinson hastası kişilerin tedavi amaçlı boks yaptığını öğrendiklerini söyleyen Tombuloğlu, "Parkinson kas hastalığı olduğu ve denge problemi olduğu için, önce fizik tedaviye devam ettim. Sonra denemiş ve faydasını görmüş kişilerden dolayı ben de boksa başladım. Etrafımdaki arkadaşlarım epey dalga geçti. 'Ay senden korktuk artık. Yanına yanaşmayalım' dediler. Hiç düşünmediğim bir spor dalıydı, hiç aklıma gelmezdi. Dengeyi ve kas gelişimini oluşturan bir spor dalı olduğu için boksu tercih ettim. 3 aydır öğretmenimle çalışıyorum. Güzel çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'SPOR YAŞAM ŞEKLİM OLDU'

Spor sonrası ellerindeki titremelerin yok denecek kadar azaldığına dikkati çeken Zerrin Tombuloğlu, "Spora başladıktan sonra o sorunlarım bitti. Titremem yok. Bazen çok heyecanlandığımda ara ara titremeler oluyor ama öncekine nazaran artık yok diyebilirim. Bu sporu yapmaktan mutluyum. Artık spor yaşam şeklim oldu. Yapabileceğim kadar yapacağım" diye konuştu.

Diğer hastalara da spor yapmayı öneren Tombuloğlu, "Benim bir arkadaşım da bu hastalığı yaşıyor. Özellikle hareketleri sınırlandı. Hiçbir spor aktivitesi yoktu. Şu an o tekerlekli sandalyede. Gözümün önündeki bir örnek bu. Hastaysan bu sporu yapmak zorundasın, yani spor yapmak zorundasın. Boks da bu hastalığı iyileştiren bir spor dalı" dedi.

'ELİNDEKİ TİTREMELER YÜZDE 80-90 AZALDI'

Boks hocası ve milli sporcu Öznur Caner Şengel, daha önceden de Parkinson hastalarıyla çalıştığını belirterek, sporcusu Zerrin Tombuloğlu'un durumu hakkında bilgi verdi. Şengel, "Zerrin hanımın Parkinson hastalığı başlangıç düzeyinde olduğu için bizimle iletişime geçip boks antrenmanlarına başladı. İlk başladığında sol elinde ara ara belirgin titremeler vardı. Yaklaşık 3 aydır boks yapıyoruz ve 3 ay sonra elindeki titremeler yüzde 80-90 oranında azaldı. Çoğu antrenmanda titreme görmüyoruz. Fiziki olarak güçlendi. Özellikle sırt, kol ve bacak kasları kısa sürede güçlendi. Kısa sürede güzel bir ilerleme kaydettik" diye konuştu.

'HAREKET ETMEDİKLERİ İÇİN YATAĞA MAHKUM HASTALAR VAR'

İnsanların yaşı kaç olursa olsun sağlıklı bir yaşam için spor yapmayı öneren Öznur Caner Şengel, "Parkinson hastalığıyla boksu yurt dışında çok fazla araştırmalar yapıldı. Parkinson, özellikle hareket gerektiriyor. Özellikle kaslarını güçlendirecekler ve günlük hayatlarına devam edebilecekler. Bizim 10 senelik Parkinson hastası olan sporcumuz var. Aktif bir şekilde günlük hayatına devam ediyor. 2-3 senelik Parkinson hastası olanlar da var. Hareket etmedikleri için şu an yatağa mahkumlar. İnsanlar eğer başkasının bakımına muhtaç olmak istemiyorsa hangi düzeyde olursa olsun bir şekilde spor yapmalı. Hayatı seviyorlarsa bir şekilde başlamalılar" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-07-20



