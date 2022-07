Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı 15 bin turisti denizin altına indirecek Antalya’da 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar başladı Dalışlara Romanya ve Almanya'dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor

Antalya’da 5 yıl önce hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı, bu yıl 15 bin turisti Akdeniz’in derinliklerine indirmeyi hedefliyor. Denizaltı ile dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor.

2017 yılında Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katıldığı törenle hizmete giren turistik denizaltı, Kaleiçi Yat Limanı’ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in derinliklerine indirmeye devam ediyor. Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar nisan ayı itibarıyla başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 45 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. St. Didier batığını yakından gören turistler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Nemo Primero, bu yıl 15 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.



"15 bin turist hedefimiz var"

Dalışların 23 Nisan'da başladığını belirten Submarine Turkey İşletme Müdürü Zafer Deveci, “Dalışlarımız 31 Ekim’e kadar devam edecek. Günde 45 dalışımız var. Yolcu ağırlığımız bu sezon Almanya ve Romanya ağırlıklı oldu. Savaş ve pandemiden dolayı Rus ve diğer milletlerde azalma var. 15 bin turist hedefimiz var. Turlar 50 dakika sürüyor. Kaleiçi açığında dalış yapıyoruz. Batık gemiyi gösteriyoruz. Dalgıçlarımız da camlarda şov yapıyorlar. Her dalışta bir teknemiz eşlik ediyor. Yerli turistlerin de ilgisi var. Yaklaşık 35 metreye dalış yapıyoruz” dedi.

Alman turist Janına Tschıch, denizaltını çok beğendiğini belirterek, ilk defa bindiğini ve tekrar binmek istediğini söyledi.

İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen Onur ve Sevilay çifti ise, “İlk defa bindik. Çok farklı bir şey. Akdeniz’in derinliklerine daldık. Güzel bir duygu. Hayatımızda çok fazla yaşayamayacağımız bir duygu oldu. Bir tarihi eser gemi ve balıkları gördük” dedi.

