Antalya’da “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması” Uygulamada 8 bin 750 şahsın sorgusu yapıldı Yapılan sorgularda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı Geçici kimlik belgelerinde ikamet etmeyen yabancı uyruklu şahıslara tebligat yapıldı

Antalya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması” çerçevesinde 8 bin 750 kişinin sorgusu yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca “Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Yürütülen faaliyette; 8 bin 585 Türk vatandaşı ve 165 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 8 bin 750 şahsın sorgusu yapılırken, yapılan sorgu neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 Türk vatandaşı şahıs yakalandı.
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna muhalefet (Adresinde ikamet yükümlülüğüne uymamak) suçundan 123 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu şahsa Geçici/Uluslararası Koruma Kimlik Belgelerinde belirtilen ikamet etikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı.
Yapılan trafik kontrollerinde 3 sürücüye toplamda 6 bin 287 TL cezai işlem uygulanırken, 51 metruk bina ve 126 umuma açık yerin kontrolü yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.