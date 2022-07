(ÖZEL) Doğukan Sinik: Hedeflerime adım adım gitmek istiyorum

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor'dan İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, hedeflerine adım adım gitmek istediğini belirterek, "Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" dedi.

Doğukan Sinik, Fraport TAV Antalyaspor'un alt yapısından yetişirken, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig'deyken çıktı. Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı. Kemerspor 2003 formasıyla sezonu toplamda 31 maçla tamamlarken 2 gollük katkı veren Sinik, sonraki sezon Antalyaspor kadrosuna dahil oldu. O tarihten sonra kırmızı beyazlı formayla inişli çıkışlı performans ortaya koyan Sinik, geçen sezon Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımın başına geçmesiyle istikrarını artırarak, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet aldı.

İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 35 maça çıkan Doğukan Sinik, 3 kez ağları sarstı. Sinik, etkili performansına tamamı ligde olmak üzere 7 de asist ekledi. Genç oyuncu Türkiye A Milli takım formasıyla İtalya'ya karşı oynanan dostluk maçı ve Uluslar Ligi'nde oynanan 4 maçta sahaya çıktı. Sinik, bu maçlarda kariyerinde ilk kez milli takım formasıyla gol sevinci yaşarken Litvanya ile oynanan maçta 2 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

HULL CITY'E TRANSFER OLDU

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon boyunca sergilediği başarılı performansın ödülünü ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olarak aldı. Antalyaspor'dan Hull City'e giden Doğukan Sinik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hull City'e transfer olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Doğukan Sinik, "Mutlu ve gururluyum. Kulübüme bu şekilde veda etmek benim için çok güzel oldu. Artık kalan süreci bekliyorum, resmiyete dökülmesini. Bitti diyebiliriz, o seviyeye geldik. Artık son imza aşamasını bekliyoruz" dedi.

'EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMDEN BİRİNE BAŞLAMIŞ OLDUM'

Kendisini çok mutlu hissettiğine dikkat çeken genç oyuncu Sinik, "Her zaman böyle bir hayalim vardı. Hem Antalyalı olarak hem de Antalyaspor'u temsil etmek, kendi kariyerim için neler yapabileceğimi görmek Avrupa seviyesinde çok istediğim bir şeydi. Bunun için çok mutluyum. En önemli hedeflerimden birine de başlamış oldum. İnşallah da devamı gelecek" diye konuştu.

'KALBİM, GÖNLÜM HER ZAMAN ONLARLA OLACAK'

Antalyaspor için gelecek senelerde çok ümitli olduğunu dile getiren Doğukan Sinik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nuri Şahin hocamız olsun çok iyi bir ekibi var. Benim bu çıkışımda da kendisi çok büyük pay sahibi. Her şeyden önce çok sevdiğim bir ağabeyim. Her zaman başarıların ve güzel anıların onlarla olmasını istiyorum. Çok da başarılı olacaklarına, bu sezon çok daha güzel olacağına inanıyorum. Kalbim de, gönlüm de her zaman onlarla olacak."

'NURİ ŞAHİN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Sinik, Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisi için yaptığı veda mesajına ilişkin, "Ben de açıkçası çok duygulandım, çok duygusal bir veda mesajı paylaştım. Her şeyden önce Nuri Şahin bir ağabeyim. Benim için çok değerli. Onun veda mesajına çok duygulandım" dedi.

Hedeflerine adım adım gitmeyi sevdiğine vurgu yapan Doğukan Sinik, "Şu an Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Şimdi bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" diye konuştu.

'İNGİLTERE CHAMPIONSHIP ÇOĞU ÜLKENİN DE ÜSTÜNDE'

İngiltere Championship'in çok değerli ve çoğu ülkenin liginin üstünde olduğunu belirten Doğukan Sinik, "Futbolda her an her şey anlık değişebiliyor. Ben açıkçası kendi adıma çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak İngiltere Championship çok fırsatın olduğu bir lig. Kendi adıma çok doğru bir hareket ve tercih olduğunu düşünüyorum. Mantık olarak bir alt lig olarak değerlendiriyoruz, öyle de gözüküyor ama çoğu ülkenin de üstünde bir lig olduğu da kesin" diye konuştu.

Hull City'e transferinde milli takıma seçilmesinin etkisi olup olmadığıyla ilgili soruya ise Doğukan Sinik, şu cevabı verdi:

"Benim adıma milli takım çok güzel geçti. Bunun bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama kesinlikle bir etkisi olmuştur. Sonuçta uluslararası arena ve bir etkisi olduğunu düşünüyorum." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

