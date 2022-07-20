Antalya’da üreticilere beyazsinekle mücadele için renkli yapışkan verildi Yapışkan tuzaklar ile sebzeler beyazsinek zararlısından korunacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadelede üreticilere destek olmak için yapışkan tuzak dağıtımı yapıyor. Sebzelerin beyazsinek zararlısından korunmasını sağlayan yapışkan tuzaklar Konyaaltı ve Korkuteli’ndeki üreticilere ücretsiz verildi.

Tarım alanlarında zararlılara karşı pestisit uygulamasını (zirai ilaç) azaltmak ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üreticilere mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Çiftçilerin korkulu rüyası olan beyazsinek, thiripsler ve yaprak bitleri gibi zararlılar yapışkan tuzakla bertaraf ediliyor.



8 bin sarı ve mavi tuzak dağıtıldı

Şu ana kadar üretimin yoğun olarak yapıldığı Korkuteli, Elmalı, Serik, Kaş, Alanya, Finike, Kepez, Gazipaşa, Kumluca ilçelerinde gerçekleştirilen yapışkan tuzak dağıtımı son olarak Konyaaltı’nın Akdamlar Sinan Değirmeni yaylalarında ve Korkuteli Osmankalfalar ile Manay mahallelerinde devam etti. Her iki ilçedeki üreticilere yaklaşık 8 bin mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği verildi.



Girdi maliyeti düşüyor

Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, “Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırarak, tarladan sofraya güvenilir kaliteli ürün elde etmesini sağlamak ve üreticilerin iş gücünü, girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Sarı yapışkan tuzakları; beyazsinek, mavi yapışkan tuzaklar ise trips mücadelesinde kullanılıyor” diye konuştu.



Hem ürünlerin hem de tüketicinin sağlığı korunuyor

Akdamlar yaylasında üreticilik yapan Ramazan Yılmaz, yapışkan sinek tuzakların maliyet ve iş gücünü azaltacağını söyleyerek, “Örneğin beyazsinekle mücadele için yılda beş kez ilaçlama yapıyorsam, yapışkan tuzakları serama astığım zaman yılda bir ya da iki kez ilaçlama yapacağım. Maliyet ve işçilik gideri düşecek. Hem ürünlerin hem de tüketicinin sağlığını korumuş olacağız. Muhittin Böcek Başkanımızın çiftçilere ve bölge halkına sahip çıkmasından çok memnunuz” dedi.



Hastalık ve zararlılarla mücadele

Tarımsal üretimde biyoteknik mücadelenin çok doğru bir karar olduğunu belirten Akdamlar Mahalle Muhtarı Osman Yılmaz, şunları söyledi:

“Yapışkan tuzaklar sayesinde seralarda zirai ilaçlamayı azaltarak biyolojik mücadele vereceğiz. Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla sarı ve mavi yapışkan tuzakları seralarımıza asacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz tarım destekleri için teşekkür ederiz.”



Verim kaybı olmayacak

Sinan Değirmeni mevkiinde domates üreticiliği yapan Mehmet İşçi de “Kimyasal ilaçları az kullanacağız. Tuzaklar sayesinde domatesin üzerinde kalıntı lekelenme olmayacak. Daha kaliteli ürün elde edeceğiz” dedi.

Sera ve narenciye ile uğraşan Muhammet Yılmaz ise “Beyazsinek, serada verim kaybına neden oluyor. Yapışkan tuzakların biz çiftçilere maliyet açısından, ürünlerimize de sağlık açısından çok faydası olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek biz çiftçilere her zaman destek oluyor teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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