Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi. Isınma çalışmaları ile başlayan yeşilturunculu ekip pas ve taktik çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

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