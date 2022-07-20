Güzeloba’da cadde ve sokaklar yenileniyor Çalışmalarda kullanılan asfalt, belediyenin kendi tesisinde üretiliyor

Muratpaşa Belediyesi, 40 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallesi Güzeloba’da cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 8 yılda ilçede 400 kilometreden uzun cadde ve sokağı yeniledi. Yenileme çalışmalarında, eski asfalt toprağa kadar kazıldı ve caddeler, sokaklar belediyenin kendi tesislerinde ürettiği asfaltla kaplandı.



Geçen sene 68 bin 359 ton asfalt kullanıldı

Belediye, 2014’te yenileme çalışmalarında 48 bin ton asfalt kullandı. 2015’te bu rakam 88 bin 900 tona çıkarken 2016’da Muratpaşa Belediyesi, Döşemealtı’nda kendi asfalt plent üretim tesisini kurdu.

Tesisin faaliyete geçtiği 2016’da 116 bin 14 ton asfalt yenileme projelerinde kullanırken, 2017’de serimi yapılan asfalt 181 bin 394 tona çıktı. 2018’de ise kullanılan asfalt 184 bin 524 tona yükselirken2019’da 133 bin 943 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 2020’da ise mart ayında başlayan korona virüs pandemisine rağmen 95 bin 397 ton asfalt kullanılarak çalışmalar devam etti. 2021’de ise yenileme çalışmalarında 68 bin 359 ton asfalt kullanıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal maliyetlerde yaşanan artışlar göz önüne alındığında tam zamanında doğru bir yatırımı etap etap gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde de çalışmalarına ara vermedi. 40 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallesi Güzeloba’da Fen İşleri Müdürlüğü, bu hafta bin 779 metre uzunluğunda 9 sokakta sürdürdüğü çalışmaları tamamlayacak.

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