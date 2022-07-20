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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyesi'nde 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nde 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

Muratpaşa Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan olaylar sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi vatandaşlarla buluşturdu.
Ahmet Sönmez Muratpaşa Halk Kütüphanesi’nce hazırlanan Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadığı olayları anlatan fotoğraf sergisi, Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı. Serginin açılışı Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yapıldı.
Sergide, FETÖ terör örgütünün menfur darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan olaylarda çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

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