Sanatçılar Alanya sokaklarını renklendirecek

Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Sokakta Sanat Var’ projesinin jüri değerlendirmesi yapıldı. Seçilen isimler, Alanya’da belirlenen farklı noktalarda dönüşümlü olarak sanatlarını icra edecekler.

Alanya Belediyesi vatandaşların günlük yaşamlarına müzik ile sanatı entegre etmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına ‘Sokakta Sanat Var’ projesini başlattı. Müzik ve farklı sanat dallarını sokakta birebir vatandaşlara icra etmek isteyen pek çok sanatçı projeye başvuruda bulundu. Sokak sanatçılarının yaşadığı sıkıntıları da çözmek amacıyla başlatılan projenin jüri değerlendirmesi Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesi Birim Müdürleri ve müzik öğretmenlerinden oluşan jüri, sanatçıları tek tek izleyerek değerlendirdiler. Başarılı olan isimler, Alanya’da belirlenen farklı birçok noktada gösterilerini yapacak ve vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatacaklar.

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