FT Antalyaspor’dan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklaması "Teşekkür etmesi gerekenlerin bu iddiaları tamamen mesnetsizdir"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzonspor resmi dergisinde kullandığı ifadelere karşın Antalyaspor cephesinden yanıt geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor resmi dergisinin HaziranTemmuz sayısında, Antalyaspor ile oynanan maçta yaşanan anlar hakkında açıklamalarda bulundu. FT Antalyaspor Yönetim Kurulu, Ağaoğlu'nun kullandığı ifadelere yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklama, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Trabzonspor resmi dergisinin HaziranTemmuz sayısında yaptığı açıklamayı hayret ve şaşkınlıkla okuduk. Açıklamada Sayın Ağaoğlu’nun, ‘Saha kenarında Antalyaspor hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi. Bir final maçı olur anlarım ama seyirciyi tahrik edecek davranışların içinde bulunması beni ürküttü’ ifadeleri akla, mantığa ve gerçeğe tamamen aykırıdır" denildi.



"Teşekkür etmesi gerekenlerin bu iddiaları tamamen mesnetsizdir"

Maç sırasında yaşanan olaylarda özür dilemesi gereken tarafın Trabzonspor olduğunun vurgulandığı açıklamada, "30 Nisan 2022 tarihinde oynanan, bitmemiş olmasına rağmen binlerce seyircinin sahaya girerek teknik heyet ve oyuncularımızın can güvenliğinin tehlikeye atılması sonucu özür dilemesi gerekenlerin, aklıselim davranıp hakkımız olmasına rağmen sahadan çekilmeyerek asil bir duruş sergileyen kulübümüze, en başta Türk futbolunun marka değeri adına teşekkür etmesi gerekenlerin bu iddiaları tamamen mesnetsizdir" ifadeleri kullanıldı.



"Sayın başkanın bir özür ve teşekkürü hatırlamasını bekliyoruz"

Başkan Ağaoğlu'nun Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin hakkında kullandığı ifadelere yer verilen açıklama, "Sayın Ağaoğlu’nun, açıklamasının devamında ‘Ondan sonra on dakika fazla bir şey hatırlamıyorum. On dakikalık kopukluk var bende’ ifadeleri aslında bir anlamda bizi doğrular niteliktedir. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin’in sözde bir gerginlik oluşturduğunu, sözde seyirciyi tahrik ettiğini, kopukluk anında hatırlamayı başaran Sayın başkanın, bir özür ve teşekkürü de hatırlamasını bekliyoruz" sözleriyle devam etti.

"Ancak Sayın Ağaoğlu’nun, röportajın sonunda 'Taraftar olsaydım sahaya ben de atlardım' ifadelerini okuyunca çok fazla şey beklediğimizin de farkına vardık" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Av. Aziz Çetin’in, taraftarının takımını sahiplenmesini tüm Türkiye’ye örnek gösterdiği Trabzonspor’u temsil eden Sayın Ağaoğlu’nun, efendi kişiliği, çalışkanlığı, saha içinde kalmaya özen gösteren ve futbol kamuoyunca takdir edilen Nuri Şahin’i bu tür bir töhmet altında bırakmasını asla kabul etmiyoruz.”

