1.5 yıl tedavi gören caretta 'Lara', uydu cihazıyla dalgalarla buluştu



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 1.5 yıl önce bağırsaklarındaki poşet nedeniyle ölmek üzereyken sahile vuran deniz kaplumbağası, tedavisinin ardından dalgalarla buluştu. 'Lara' adı verilen 30 yaşındaki caretta caretta uydu takip cihazıyla 1 yıl boyunca izlenip, göç ettiği, beslendiği alanlar incelenecek.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük mahallesinde 1.5 yıl önce karada bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gözetim altına alındı. Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının bağırsağında plastik atık ve gaz belirlendi. Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta tedaviye alındı. 1.5 yıl süren tedavinin ardından 'Lara' adı verilen deniz kaplumbağası, Lara Barut Collection sahiline getirildi.

UYDUDAN 1 YIL TAKİP EDİLECEK

Otelin sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Deniz kenarına taşınan caretta caretta kumsalda kısa süre ilerledikten sonra dalgalarla buluştu. Turistler deniz kaplumbağasının denizle buluşmasını izleyip, kamerayla görüntüledi. Caretta Caretta üzerine yerleştirilen uydu cihazıyla 1 yıl takip edilecek.

TEDAVİSİ 1.5 YIL SÜRDÜ

DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakup Kaska, ihbar üzerine karada bitkin vaziyette bulunan kaplumbağanın merkezdeki incelemesinde bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğunun belirlendiğini anlattı. Deniz kaplumbağası bulunduğunda boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğunu belirten Prof. Dr. Kaska, "Plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için veteriner hekimlerin öncülüğünde ilaç tedavisine başlandı. Düzenli beslenmesi sonucunda 1,5 yıllık tedavinin ardından kaplumbağa iyileşti. Kendi beslenebilir, dalabilir pozisyona geldi" dedi.

GÖÇ ETTİĞİ VE BESLENDİĞİ BÖLGELER TAKİP EDİLECEK

Lara Barut Collection desteğiyle deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takıldığını dile getiren Prof. Dr. Kaska, şunları söyledi:

"Kaplumbağanın 1 yıl boyunca denizlerde nerelere göç ettiği ve nerelerde beslendiği bilgileri elde etmiş olacağız. Yuvalayan dişileri takip ettiğimiz oluyordu. Bu cihaz sayesinde rehabilitasyonu tamamlanan kaplumbağanın doğal ortama ne kadar uyum sağladığını, kışın nerelere göç ettiğini ve nerelerde dolaştığı bilgilerini elde etmeyi amaçladık."

'POPÜLASYONA ÖNEMLİ KATKI'

'Lara' adı verilen deniz kaplumbağasının merkezde bugüne kadar tedavisi en üzün süren caretta caretta olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaska, "Bir kaplumbağanın 30 yaşında tedavi edilerek kurtarılması popülasyona çok önemli katkı veriyor. Çünkü bin yavrunun 1 tanesi 30 yaşına erişebiliyor. Yani bu kaplumbağayı kurtardığımız zaman bin yavruyu 30 yıl bakmakla eş değer popülasyona katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

'PLASTİK POŞET KURŞUN GİBİ ÖLÜME NEDEN OLACAKTI'

Deniz kaplumbağalarının denizlerin sağlıklı olarak kalabilmesi için korunması gereken tür olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kaska, "Plastik poşet denize atılabiliyor. 'Ne olacak' diyebiliyoruz. Kaplumbağa plastik poşeti deniz anası sanıp yiyebiliyor ve ölümcül duruma geliyor. Lara getirilmemiş olsaydı, kaplumbağa için plastik poşet kurşun gibi ölümüne neden olacaktı" dedi.

'LARA BARIŞ GÖTÜRSÜN' DİLEĞİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "İsmi Lara kondu. Bugün 20 Temmuz. Tarihimizde anlamı Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı günün yıldönümü. Bu kaplumbağamızın adını Lara koymuşlar soyadını da ben koymak istiyorum. Lara Barış olsun. Dünyaya salındı. Hangi ülkelerin sahillerine gideceğini bilmiyoruz. Gittiği her yere barış götürsün barış artsın dünyada" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-07-20 21:53:16



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