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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İHA

Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 349 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 Temmuz’da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda G.G., N.B., E.B., M.B., Z.T. ve Y.K. isimli şahısların iş yerlerinde, ikametlerinde ve şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 349 adet sentetik ecza ve hapları kesmek için kullanılan 5 adet makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 35 TL ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan 6 şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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