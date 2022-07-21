Kontrol için açılan yuvadaki 3 deniz kaplumbağası denizle buluştu



Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkıp denizle buluşmaları devam ediyor. Çıkışların tamamlandığı yuvalardan ilki kontrol amaçlı açıldı. 3 bireyin kum altından kurtarılıp denizle buluşturulduğu yuvadan, çok sayıda başarısız yumurta çıktı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından Çıralı'da yavruların denizle buluşması sürüyor. 11 Temmuz'dan bu yana takip edilen ve yavru çıkışının tamamlandığı yuvalar kontrol amaçlı açılıyor.

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonu Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ve ekibinin belirlediği 92 yuvadan 3'ü, sabah erken saatlerde açıldı. Kıyıdan 20 metre uzaklıktaki yuvada çok sayıda başarısız olduğu değerlendirilen yumurta ile üç yavru çıkarıldı. Güneşin yüzünü göstermesiyle hareketlenen yavruların denize doğru yolculuğu ise hız kazandı. Yuvanın etrafında toplanan yüzlerce yerli ve yabancı tatilci, bu eşsiz yolculuğu hem izlemek hem de cep telefonuyla görüntülemek için yarıştı.

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonu Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, yılın ilk kontrol açılışını yaptıklarını belirtti. Bu işlemi yapmalarının sebebini de açıklayan Elginöz, "Bu alanda çıkarılan yavruları raporlayarak uluslararası kurumlara bildiriyoruz. Bu şekilde deniz kaplumbağalarının dünyadaki neslinin ne durumda olduğu belirleniyor. Bütün açılışları turistlerle yapmıyoruz ancak bazılarını insanların dikkatini çekmek için bu şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da her yıl bu organizasyonu yakından takip ettiklerini söyledi. Pandemi sonrasında ilk defa bu organizasyonu izlediklerini belirten Altınkaya, "İnsanların yüzünde heyecan ve mutluluk görüyorum. Normalde bu kadar erken saatlerde insanları uyandırıp sahile getiremezsiniz ama onlar sırf bu olayı görebilmek için koşarak geliyor" dedi.

Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını kızı ve eşiyle birlikte izlemeye gelen Esra Tıraş, "Geçen sene de görmüştüm ama bu yıl daha kalabalık daha güzel oldu" diye konuştu.

Biyolog Ayşin Akıncı, sahile kaplumbağaları izlemeye geldiğini, kalabalığın aslında iyi bir şey olmadığını belirterek, "Çok küçükler, yollarını bulamıyor gibiler. İnsanların onlara yardım etmesi gerekiyor. İnsanlar onları görüntülemeye çalışırken işlerini zorlaştırıyor. Her şeyi mahvettiğimiz gibi bunu da mahvediyoruz sanırım" ifadelerini kullandı.

Denizden 20 metre uzaklıktaki yuvadan çıkan yavrular 30 dakikada denize ulaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN

2022-07-21 10:53:57



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