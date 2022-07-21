Antalya'nın sıcağı, yarından itibaren 'fön etkisi' yapacak



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-HAVA sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Antalya'da nem oranı yüzde 23'e ulaşınca görüş mesafesi arttı, şehrin manzarası netleşti. Kentte etkili olan poyrazın ise yarından itibaren fön etkisi yapacağı bildirildi.

Antalya'da yüzde 23 olarak ölçülen nem oranı, poyrazla görüş mesafesini 50 kilometrenin üzerine çıkardı. Kepez üstü seyir terasından bakıldığında, kent manzarası ve Beydağları net şekilde görüldü. Şehre hakim noktalardan bile en uzak yerler, rahatça gözle seçilebildi. Denizin koyu maviliği ile kent merkezindeki yapıların detaylı görünümü, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de poyrazın salı gününe kadar etkili olacağını ve fön etkisi yapacağını duyurdu. Nem oranındaki düşüş nedeniyle hafta sonu 44 dereceye ulaşacak sıcaklığın, kavurucu etki yapacağı da kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-07-21 13:22:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.