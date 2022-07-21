Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı (2)

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan dayı H.K., polis merkezindeki ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2022-07-21 15:42:55



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