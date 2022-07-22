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Anneden MIT'te doktora yapan kızına, 'tarhana bursu'

DHA

Anneden MIT'te doktora yapan kızına, 'tarhana bursu'


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Nilüfer Leylek (48), ABD'nin saygın üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) kanser üzerine tam burslu doktora yapan kızı Özen Leylek'e (28), her ay sattığı tarhanadan elde ettiği paranın tamamını harçlık olarak gönderiyor. Özen Leylek, "Annemin desteğine hiçbir zaman 'az' demedim. Desteği benim için çok önemli" dedi.
Antalya'da yaşayan Nilüfer Leylek, yıllarca ev hanımlığı yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne dahil olup üretim yapmak istedi. Tarhanadan turşuya, salçadan reçele el emeği ürünleri yetiştiren kadınlarla birlikte çalışan Nilüfer Leylek, kısa sürede ev ekonomisine destek olacak miktarda kazanç sağladı.
Nilüfer Leylek'in iki çocuğunun büyüğü olan Özen, 2013 yılında özel bir üniversitenin moleküler biyoloji ve genetik bölümünü tam burslu kazandı. Emekli eşi Mehmet Leylek'in de nakliyecilikten elde ettiği ek gelirle hem geçimlerini sağlayıp hem kızına zaman zaman harçlık gönderen Nilüfer Leylek'in desteği, 4 yıl boyunca sürdü. Özen Leylek, lisans eğitimini tamamlamasının ardından 1 yıl da yüksek lisans hazırlığı yapıp, doktorası için ABD'nin dünyaca saygın üniversitesi MIT'te eğitim hakkı kazandı. Geçen yıl dünyada yalnızca 11 öğrenciye verilen 'Fulbright' bursunu da kazanan Özen Leylek, ABD'de yaşamaya başladı. 1 yıldır MIT'te mide kanseri ve tedavisi üzerine yeni bir çalışmayla ilgilenen Özen Leylek, sık sık annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşüyor.
DUYGUSAL GÖRÜŞMEDE GÖZYAŞINI TUTAMADI
Nilüfer Leylek, ayda bir gönderdiği harçlığın kur farkı nedeniyle kızı Özen'in ihtiyacını karşılamayacağını bilmesine rağmen destek olmayı sürdürüyor. Gönderdiği parayı tarhana satarak kazanan Nilüfer Leylek, "Kızımı görüntülü her gördüğümde ayrı bir his yaşıyorum. Çok duygulanıyor ve gurur duyuyorum. Geçen sene 12 Eylül'de sarılabilmiştim. Bir yıl geçti neredeyse, çok özledim kızımı. Kızıma sattığım ürünlerden gönderdiğim paranın denizde kum zerresi olduğunu biliyorum ama maneviyatı benim için çok daha önemli" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
'DESTEĞİNE HİÇBİR ZAMAN AZ DEMEDİM''
Annesinden gelen paranın kıymetinin daha çok olduğunu, hiçbir zaman az bulmadığını belirten Özen Leylek de "Süreç olarak hepimiz zorlandık. İleride güzel şeyler olacağını düşünerek zorluklara katlanıyoruz. Türkiye ile aramızda 7 saat fark var. Annem bazen aradığında ben laboratuvarda oluyorum. Annemin desteğine hiçbir zaman 'az' demedim. Desteği benim için çok önemli. Türkiye'ye döndüğümde annemin desteğinin geri dönüşü mutlaka olacak" diye konuştu.
Annekız, 7 saatlik fark nedeniyle Türkiye saati ile her gün 16.00'da görüşüyor. Günün yalnızca bu saatlerinde müsait olan Özen Leylek, annesi Nilüfer Leylek ile yarım saat görüştükten sonra rutin işlerine devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-07-22 10:13:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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