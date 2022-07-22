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Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü Sabah jandarmanın yol kontrolünde tebrik alan motosiklet sürücüsü aynı gün hayatını kaybetti Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü barda saklanırken yakalandı

İHA

Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü Sabah jandarmanın yol kontrolünde tebrik alan motosiklet sürücüsü aynı gün hayatını kaybetti Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü barda saklanırken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolu 300 metre kısalmak için ters yola giren otomobil sürücüsü karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobiliyle kaçan otomobil sürücüsü, 500 metre ileride bar içerisinde saklanırken yakalandı. Ölen sürücünün aynı gün sabah saatlerinde jandarmanın yol kontrolünde bütün evrakları tamam olduğu için tebrik aldığı öğrenildi.
Kaza ManavgatAlanya D400 Karayolu Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Ters yönden gelen Alper Adlım’ın kullandığı 20 AS 503 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet Varol’un (60) kullandığı 07 LOP 87 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Varol olay yerinde hayatını kaybederken motosiklete çarpan sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ahmet Varol’un cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bar içerisinde saklanırken yakalandı
Kazanın ardından kaçan otomobil, kazayı gören vatandaşların ihbarını değerlendiren Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından kazanın meydana geldiği yere 500 metre mesafede deniz kenarında bulunurken, aracı kullanan Alper Adlım, bar içerisinde saklanırken yakalandı. Jandarma tarafından ekip aracına alınan Alper Adlım, hayatında bir kez bile karakola gitmediğini, böyle bir şeye nasıl karıştığını anlayamadığını söyledi.
Alper Adlım’ın kaza öncesinde D400 Karayolu üzerinden otomobille kadın misafirini aldığı, 200300 metre fazla gitmemek için ters yönden çalıştığı işyerine götürdüğü bildirildi.

Motosikletiyle sabah trafik tarafından denetlenmiş
Kazada yaşamını yitiren Ahmet Varol’un sabah saatlerinde Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından D400 Karayolu Kızılağaç mevkiinde durdurulduğu, kask dâhil herhangi bir eksiği olmadığı için tebrik edilerek uğurlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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