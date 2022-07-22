Antalya Film Forum ve Netflix yeni projeleri desteklemek için güçlerini birleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde bu yıl 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Film Forum Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu, Netflix Türkiye iş birliği ile gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, iki yıl önce başlatılan ve Türkiye’den başvuracak projelere alan açma amacındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nun ana ödülünün bu yıl Türkiye’de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali ile iş birliği yapan Netflix Türkiye tarafından verileceğini ve başvuruların bugünden itibaren festivalin web sitesi üzerinden başlayacağını belirtti.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu, büyümekte olan uluslararası dizi sektörüne yeni isimler kazandırmak, projelere ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve üretken içerik geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla ilk kez iki yıl önce düzenlenmeye başladı. Bu yıl Platform’un ana ödülü Netflix Türkiye tarafından verilecek. Ana ödül, Netflix’in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmek ve geliştirmeye yönelik verilecek 100 bin TL tutarındaki nakdi desteği ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi’ne katılımı içeriyor. Katılım ödülüne hak kazanan projenin ilk değerlendirme hakkı da Netflix Türkiye’ye ait olacak.



Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu başvuruları başladı

Bugün itibarıyla festivalin web sitesi üzerinden yapılabilecek Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu başvuruları arasından seçilecek 5 özgün proje ile dijital platformlar için proje geliştirenler ve yapımcılar desteklenecek, uluslararası ve ulusal endüstri profesyonellerine sunulacak.

Başvurular ve platforma katılmaya hak kazanan projeler, kendi alanlarında uzman, yabancı ve yerli yönetmen, yapımcı, senarist, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış şirketi temsilcisi gibi sektör profesyonellerinden oluşan platform jürisi tarafından değerlendirilecek. Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için Netflix Türkiye tarafından verilecek ana ödül dışındaki diğer sponsor ödülleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Antalya Film Forum bu yıl 24 Ekim tarihleri arasında Antalya’da, 46 Ekim tarihlerinde ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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