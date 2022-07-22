Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadından birinin cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu Özel otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarptı: 3 ölü

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Finike ilçesinde dün gece yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 3 kadından Fatma Keçekülah'ın cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında Finike ilçesi D 400 karayolu üzerinde Sahilkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil sahilden dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Feci kazada Fatma Keçekülah (63), Ayşe Aloğlu (75) ve Zekiye Kayabaş (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobil sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Turgut K. tutuklandı.

Gece, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, buradan kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemleri tamamlanan Fatma Keçekülah'ın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Keçekülah’ın cenazesinin Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Ayşe Aloğlu ve Zekiye Kayabaş’ın cenazelerinin ise İstanbul ve Finike'de toprağa verileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.