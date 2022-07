Halk Et’ten 434 bin kişi faydalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Et Projesinden 434 bin 562 kişi faydalanarak, ucuz ve sağlıklı ete ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et Projesi ile Antalyalılar ucuz ve sağlıklı et ürünlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik’te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile ilçeleri gezen Halk Et, uygun fiyatı ile Antalyalıların yoğun ilgisini görüyor. Antalyalılar, artan fiyatlarla birlikte sofrasının et ihtiyacını karşılayabilmek için Halk Et’i tercih ediyor.



Vatandaşların ilgisi yoğun

Halk Et satış mağazalarında dana kıymanın fiyatı 115,90 TL, dana kuşbaşı ise 129,90 TL’den satışa sunuluyor. Halk Et satış mağazaları ve mobil tır gittiği her ilçede vatandaşların uğrak noktası oluyor. Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’ndeki Halk Et şubesinden bugüne kadar 196 bin 57 kişi, 572 bin 711 kilogram et satın aldı. Manavgat mağazasından 53 bin 279 kişi, 90 bin 30 kilogram, Alanya mağazasından 63 bin 365 kişi, 99 bin 692 kilogram, Serik Halk Et şubesinden ise 50 bin 915 kişi, 78 bin 982 kilogram et satın aldı.



Hem vatandaş hem üretici kazanıyor

Haftasının belirli günlerinde ilçeleri gezen Halk Et tırının hizmet vermeye başladığı günden itibaren ise 70 bin 946 kişi toplamda 131 bin 864 kilogram et aldı. Halk Et satış mağazaları ve mobil tırdan toplamda 434 bin 562 kişi faydalanırken, 973 bin 279 kilogram et satıldı. Proje ile Antalyalılar ucuz ve sağlıklı ete ulaşırken, aynı zamanda üreticilerde kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan yetiştiricilerinden aldığı canlı hayvanlar ile üretimi de teşvik ediyor.



Halk et mobil satış mağazası ilçelerde

Halk Et Mobil Satış Mağazası her pazartesi Kemer, salı Elmalı, çarşamba Korkuteli, perşembe Demre, cuma günleri Kumluca, cumartesi Finike ve pazar günleri de Kaş ilçesinde vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil tır ile ucuz, sağlıklı ve güvenilir et ürünleri vatandaşın ayağına kadar götürülüyor.

