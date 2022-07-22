Cinayet nedeniyle husumetli olduğu kişiler, tabancayla evine ateş açtı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde Şefik Ak´ın evine tabancayla ateş açan 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı anı evin güvenlik kamerasına yansırken Şefik Ak, şüphelilerle aralarında cinayet nedeniyle husumet olduğunu belirterek, "Can güvenliğimiz yok" dedi.

Olay, salı akşamı Serik ilçesi Töngüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. Şefik Ak'ın evinin önüne hafif ticari araçla gelen 2 kişi tabancayla ateş edip uzaklaştı. Ak'ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, evdeki güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin A.A. ve H.A. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarma araçta bulduğu tabancaya da el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında siyah bir aracın evin önünden geçerken aracın camından tabancasını dışarı çıkaran bir kişinin eve doğru ateş açtığı görüldü.

'ARACIYLA DURUP TUVALETİNİ YAPMAK İSTEDİ'

Ev sahibi Şefik Ak, salı günü saat 19.50 sıralarında 2 kişinin evine silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi. Saldırıdan 1 saat önce A.A.'nın evinin tam karşısında aracıyla durup tuvaletini yapmak istediğini öne süren Şefik Ak, "Ben de 'Saygısızlık yapıyorsun. Ayıp değil mi' dedim. Bana 'Sana mı soracağım, istediğim yere yaparım' dedi. Arkasından 'Bedavadan adamı yediniz, öldürdünüz' dedi. Neden bahsettiğini sorduğumda 'Şefik Özkaya'yı öldürdünüz. Ben de torunuyum sizi o şekle getirebilirim. Başınıza iş açabilirim' diyerek küfretti. Biraz tartıştıktan sonra arabasına binip evine doğru gitti" dedi.

'SİLAHI ÇIKARIP EVE DOĞRU ATEŞ ETTİ'

Tartışma sonrası baba evine gitmek için hazırlık yaptığı sırada A.A.'nın H.A.'nın da içinde bulunduğu aynı araç ile evin önünden hızla geçtiğini söyleyen Ak, "5 dakika sonra köy meydanı tarafında havaya ateş açıldı. Daha sonra öğrendiğimde bu olay babamın evinin yakınında olmuş. Ondan 3040 saniye sonra 1 şarjör daha havaya sıkmışlar. Oradan çıkıp benim evime doğru gelmişler. Tam evimin karşısında güvenlik kameralarından da belli. A.A.'nın kullandığı siyah araçta H.A. aracın sağ camından silahı çıkartıp eve doğru ateş ederek, yoluna devam etti. 1 şarjör de burada sıktılar" diye konuştu.

'EVİME GELEMEYECEK MİYİM'

O anda eşiyle evde olduklarını belirten Şefik Ak, "Daha önce husumetli olduğumuz kişiler tarafından kardeşimin de evine saldırı yapıldı. O kişilerin teyzesinin çocukları bunlar. Bu eve o nedenle çok fazla gelmiyorum. Eşim başka şehirde doktor. Ayda birkaç sefer evime geliyorum. Ben bu evime hiç gelemeyecek miyim?" ifadelerini kullandı.

ADAM ÖLDÜRMEKTEN HUSUMET VARMIŞ

Taraflarla aralarındaki husumet olduğunu belirten Şefik Ak, şöyle konuştu:

"17 Nisan 2020 tarihinde kardeşimin evine kalabalık insan topluluğu ile silahlı saldırı yaptılar. Orada kim kimi öldürdü onu da bilmiyoruz. Olayda Şefik Özkaya isimli şahıs silahla vurularak öldürüldü. Daha henüz mahkeme sonuçlanmış değil. Ölen kişinin ablası 500 metre ileride oturuyor. Buradan her geçişinde küfrederek geçiyor. Bizi tahrik edip olayın içerisine sürüklemek istiyorlar. O olay hala aydınlanmış değil. Aydınlanırsa benim kardeşim zan altından kurtulacak. Kardeşimin 2,5 yıldır evine saldırı yapılmış ama zanlı olarak cezaevinde yatıyor. Suçlu benim kardeşimse aydınlansın en azından herkesin vicdanı rahatlasın." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-07-22 12:56:15



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