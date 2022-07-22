Vali Yazıcı'dan kurumlara 'Ajandanızın başına yangın yazın' talimatı 2022 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, orman yangınlarında sadece ekosistemin akciğerlerinin değil, köylü ve personelin de kaybedildiğini belirterek, “Bütün kurumlar için söylüyorum, lütfen ajandanızın başına yangını, yangınla ilgili tedbirleri ve neler yapılabileceğini yazın. Bu acı tecrübeyi bir daha yaşamayalım inşallah” şeklinde konuştu.

2022 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yazıcı, orman yangınlarına karşı tüm kurum ve kuruluşların hassasiyetinin en üst düzeyde olmasını istediğini vurguladı.



“Antalya için yangın riski devam ediyor”

Antalya’da yürütülmekte olan kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve devam eden projelerin son durumlarının görüşüldüğü toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Ersin Yazıcı yaklaşan sıcak hava dalgalarına karşı tüm kurumların tedbirlerini arttırmasını istedi. Vali Yazıcı, “Geçen yıl temmuz ayının sonunda; Manavgat, Gündoğmuş ve İbradı’nın bir kısmında başlayan yangınlar aşırı sıcak, nemin düşük oluşu ve rüzgârın olması ile büyük bir felakete yol açtı. Ne yazık ki bir yangında sadece akciğerlerimizi kaybetmiyoruz. Yangına müdahale eden köylümüzü ve personelimizi de kaybediyoruz. Ekolojik dengeyi sağlayan yaşama alanı orman olan canlarımızı kaybettik. Manavgat yangını cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.



“Orman yangınlarına karşı önlem alın”

Önümüzdeki günlerden Eylül ayının ortasına kadar Antalya için yangın riskinin devam ettiğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Tüm kurum ve kuruluşlarımızın amirlerini ve buradaki yöneticilerini bir kez daha uyarıyorum. Lütfen ‘Ben ne yapabilirim?’ sorusunu kendinize sorarak hassas olun. Ekiplerinizin bu konudaki hassasiyet seviyesini en üst düzeye çıkartın. Duamız ve temennimiz böyle bir olayın tekrar yaşanmamasıdır. Tabii ki bu işler duayla temenniyle olmuyor. Hepimiz yetkili kişileriz, çalışanlarımızı bu konuda duyarlı ve hassas olmasını sağlayarak, denetimlerimizi sıklaştırmamız gerekiyor. Siz hassas olursanız ekibiniz de hassasiyette olur. Zaten gördük ve ne yazık ki tecrübe de ettik. Kurumunuzun önümüzdeki iki aylık süreçte çok önemli işlerinin olduğunu biliyorum. Ama lütfen ajandanızın başına, bunu bütün kurumlar için söylüyorum, yangını yazın. Yangınla ilgili tedbirleri ve neler yapılabileceğini yazın. Bu acı tecrübeyi bir daha yaşamayalım inşallah” şeklinde konuştu.



“Güvenlik ve sağlık başta olmak üzere her konuya dikkat edelim”

Antalya’da turizm sezonunun başladığına değinen Vali Yazıcı, “Antalya bir turizm şehri ve herkesin çalışmalarını yaparken buna dikkat ettiğini düşünüyorum. Turizmde güzel başladık, güzel de devam ediyoruz. İnşallah yılı rekorlar yılı olan 2019’a yakın bir seviyede kapatacağız. Sizlerin, turizm şehri olmanın getirdiği sorumlulukların bilincinde olduğunuzu biliyorum ama yine de altını çizmek istiyorum. Yaptığınız, ürettiğiniz hizmetin turizmle olan bağlantısı noktasında mutlak suretle hassasiyet göstermenizi bekliyoruz. Güvenlik ve sağlık başta olmak üzere her konuya dikkat edelim” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin ve Aydın Abak, 19 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Levent Akay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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