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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzelbağ Spor Alanı açılış için gün sayıyor

İHA

Güzelbağ Spor Alanı açılış için gün sayıyor

Alanya Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yangınlarla boğuşan Güzelbağ Mahallesi’nin yaralarını sarmak amacıyla bölge halkının talepleri doğrultusunda temelini attığı Güzelbağ Spor Alanı’nın yapımı tamamlandı.
Geçtiğimiz yıl yangın afetinin yaşandığı Güzelbağ Mahallesi’nde yaraları sarmak isteyen ve bölgedeki çalışmalara hız veren Başkan Adem Murat Yücel, Güzelbağ Mahalle halkının özlemini duyduğu spor ve aktivite alanı olarak hizmet verecek Güzelbağ Spor Alanı projesini hayata geçirdi. Yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından vatandaşların kullanımına tam anlamıyla açılacak Güzelbağ Spor Alanı, 5 bin metrekarelik alanda halı saha ve basketbol sahasının yanısıra bireysel spor aletleri, idari binalar, duş ve tuvaletlerle birlikte tam bir spor kompleksine dönüştürüldü.

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