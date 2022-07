Mavi Kelebeklerin yeni sezon hazırlıkları başladı Günde çift idman yapıyorlar Dört kulvarda yarışacaklar

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kulübü oyuncuları, günde çift idmanla yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Yeni transferlerle gücüne güç katan Mavi Kelebekler; Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası olmak üzere dört kulvarda yarışacak.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla başladı. Sabah saatlerinde fitness salonunda çalışan Mavi Kelebekler, akşam ise Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda kondisyon antrenmanıyla güç depoluyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı göstererek Avrupa Kupası’na katılmaya hak kazanan Mavi Kelebekler, yeni sezonda da özellikle Avrupa Kupası olmak üzere dört kulvarda şampiyonluk mücadelesi verecek. Yeni sezon öncesi Kastamonu Belediyespor ile Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelecek olan Mavi Kelebeklerin, EHF Avrupa Kupası’ndaki rakibi de Yunanistan’ın A.E.S.H. Pylea takımı oldu.



“Yeni transferlerle daha güçlüyüz”

89 ve 1516 Ekim tarihlerinde çıkacakları Avrupa sahnesi için heyecanlı olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu alanda Antalya’nın tek temsilcisi olmanın sorumluluğunun da farkında olduklarını vurguladı. Yeni transferlerin katılımıyla yeni sezonda daha güçlü bir takım izleyeceklerini umut ettiğini söyleyen Başkan Esen, “Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları olmak üzere dört kulvarda mücadele edecek olan Mavi Kelebeklerimize yürekten başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yeni sezonda da bütün imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Oyuncular iddialı konuştu

Yeni sezon için hazırlıklara yoğun bir antrenman programı ile başladıklarını söyleyen Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Monika Janeska, “Şu an için her şey güzel gidiyor. Bu yıl hem lig, hem de Avrupa’da iddialıyız. Umarım sağlıklı ve güzel bir sezon geçiririz” dedi. Geçtiğimiz yıl Kastamonu Belediyespor takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan yeni transfer Sıla Aydın ise Konyaaltı’na transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaş ortalaması olarak genç bir takıma geldiğini vurgulayan Aydın, “Bu yüzden enerjimizin sahaya daha fazla yansıyacağını düşünüyorum. Sezona Süper Kupa finali ile başlayıp, lig ve Avrupa maçları ile devam edeceğiz. Dört kulvarda yarışmak bizim için zorlu bir periyot olacak fakat bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.