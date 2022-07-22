Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi

Hazırlıklarını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, antrenman maçında Twente'yi 31 mağlup etti.
İkinci etap kamp çalışmalarını , Almanya'da devam eden Antalyaspor, Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Twente ile antrenman maçı yaptı. Kırmızıbeyazlılar 30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan maçı 31 kazandı. Hollanda'nın Hengelo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı. Antalyaspor ikinci yarıda Haji Wright, Sam Larsson ve Gökdeniz Bayrakdar'ın golleri ile sonuca gitti ve mücadeleden 31 galip ayrıldı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, maçın ikinci yarısında kamp kadrosunda bulunan genç futbolculardan Ege Bilsel, Mevlut Emir Gürlek ve Alperen Yılmaz'a da şans kırmızı beyazlı ekip yarın Bochum ile de bir hazırlık maçı yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.