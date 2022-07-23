Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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OLAYA KARIŞTIĞI BELİRLENEN BABA GÖZALTINA ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaşamını yitirenlerden Mustafa Gürler'in babası Ekrem Gürler, olaya karışıp, tüfeği ateşlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-07-23 01:07:54



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