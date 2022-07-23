(ÖZEL) Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ikizlerin hedefi altın kemer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ikizlerin hedefi altın kemer

DHA

(ÖZEL) Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ikizlerin hedefi altın kemer


Semih ERSÖZLER - Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA) Antalya'da Konyaaltı Belediyespor'un ikiz güreşçileri Rıza ve İlker Durmuş (19), 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste Büyük Boy finalinde karşı karşıya geldi. Kırkpınar tarihinde finalde karşı karşıya gelen ikizlerden hayata kardeşinden 1 dakika önce gözlerini açan İlker, final mücadelesini kazandı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan üniversite öğrencisi ikizler Rıza ve İlker Durmuş, güreşçi olan babaları Durmuş Durmuş'u örnek alarak 9 yaşında güreşe başladı. Babalarından gördükleri hareketleri yapmaya çalışan ikizler, babalarının da destek olmasıyla kısa sürede kendi yaş kategorilerinde güreşmeye başladı.
Bazı müsabakalarda birbirlerine rakip olan kardeşler, birbirlerinin müsabakalarını da takip ediyor. Birbirleriyle antrenman yapmayı avantaja çeviren Durmuş kardeşler, ikiz olmanın bazı ilginçliklerini de yaşıyor. Bazı müsabakalar öncesinde rakipleri, kardeşlerden hangisiyle karşılaşacağını karıştırıyor. En büyük hayalleri altın kemerin ebedi sahibi olmak için azimle çalışan kardeşlerin en büyük destekçileri ise aynı zamanda antrenörleri olan babaları...
BİRBİRLERİNE SARILDILAR
Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Konyaaltı Belediyesi adına katılan Durmuş kardeşler, finalde karşılaşan ilk ikizler olabilmek için rakiplerini bir bir yendi. Yarı final maçlarında İlker'in rakibini yenip finale kaldığını gören Rıza, finalde kardeşiyle rakip olabilmek için büyük çaba sarfetti. Rıza'nın maçı kazanmasıyla ilk olarak birbirlerine sarılan kardeşler finalde rakip oldu.
10'UNCU KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR
10'ncu kez finalde karşı karşıya gelen Durmuş kardeşlerden hayata 1 dakika önce gözlerini açan İlker, finalde kardeşini yenerek 1'inci oldu. Birlikte kürsüye çıktıkları için çok mutlu olan Durmuş kardeşler, hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
"BİRBİRİMİZLE YARIŞIYORUZ"
Ailelerindeki neredeyse herkesin güreşçi olduğunu söyleyen Rıza Durmuş, "Babam da güreşçiydi zaten o nedenle 9 yaşında başladık bu spora. O antrenman yaparken onunla birlikte gidip geliyorduk. Ondan ne görüyorsak yapmaya çalıştık babam da bize çok yardım etti. Şimdiye kadar her şey onun sayesinde oldu. İlk başlarda başarılı olamayınca üzülüyorduk. Şimdi daha hırslıyız ve kendimizi geliştirdik. Daha iyi olup altın kemere ulaşmayı düşünüyoruz. İkiz olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Birbirimizle yarışıyoruz" dedi.
"KARDEŞİMİN KAZANDIĞINI GÖRÜNCE HIRSLANDIM"
Aynı anda güreşirken göz ucuyla da olsa birbirlerini izlediklerini anlatan Durmuş, "Çeyrek finalde çok heyecanlıydım. İlker'in maçı bayağı zorluydu. Kazanınca çok sevindik. Yarı finalde benim maçım devam ederken kenarda İlker'i görünce daha çok hırslandım. Yendim ve kardeşim direkt üstüme atladı. Kırkpınar tarihinde finalde karşılaşan ilk ikiz biziz. Bunu biliyorduk ve bunun için çalıştık. Çok mutluluk vericiydi" diye konuştu.
"RAKİPLERİMİZ BİZİ KARIŞTIRIYOR"
İkiz oldukları için çok karıştırıldıklarını belirten Durmuş, "Yarı final maçında benim maçım daha erken bitmişti. İlker'i kenarda görünce çok mutlu oldum. İkiz olarak bizi görenler şaşırıyor. Hatta rakiplerimiz bizi karıştırıyor. İlker'in rakibi karıştırıp benim yanıma geliyor. Ben de 'Sen İlker'le karşılaşacaksın' diyerek gönderiyorum. Bu çok başımıza geliyor" dedi.
"GURUR VERİCİYDİ"
Daha önce Kırkpınar'da çeyrek finalde güreştiklerini anlatan İlker Durmuş, "Bu bizi biraz üzmüştü. Bu sene hedefimiz finale çıkmaktı. Onun için çalıştık ve hedefimizi belirleyip geldik. İkimiz kürsünün en zirvesindeydik. Kura şansımızın böyle geçeceğini hiç düşünmüyorduk. Çok gurur vericiydi. İlk önce benim maçım bitti onun maçının bitmesini sabırsızlıkla bekledim. O yense de karşılaşsak diye bekledim. Finalde karşılaştık çok gurur vericiydi" diye konuştu.
"HANGİMİZİN KAZANDIĞI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"
Birbirlerinin başarılarıyla mutlu olduklarını söyleyen Durmuş, "Hangimizin kazandığı çok önemli değil. O yense de aynı şekilde mutlu olacaktık. Ben elensem Rıza'nın daha iyi noktaya ulaşabilmesi için beklerdim. Hedefimiz ikimizden birinin altın kemeri ebediyen kuşanması. Ha ben ha kardeşim farketmiyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İkiz güreşçilerin ön hazırlığından görüntü
Birbirlerini yağlama görüntülerinden detay
Yürüyüş detay
Güreşe başlama görüntüsü
DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu
İkiz güreşçilerin güreşmesinden genel ve detay görüntüleri
Rıza Durmuş'un röportajı
İlker Durmuş'un röportajıDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN
2022-07-23 10:21:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet otelde bulundu Kayıp ihbarıyla ekipleri harekete geçiren 4 yaşındaki çocuk 1 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet ...
Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif, yatan hasta sayısı 7
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si ...
Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ...
Antalya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ...
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ...
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı: "Petshopların faaliyetleri Kasaplar Odası altında birleştirildi" "Evcil hayvanın en güvenli ve sağlıklı satılacağı yer petshoptur"
YEREL HABERLER Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı Türkiye ...
İntihar teşebbüsü diye gittiler, tansiyonunu ölçüp döndüler
YEREL HABERLER İntihar teşebbüsü diye gittiler, tansiyonunu ölçüp ...
Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü
YEREL HABERLER Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılan otel ...
Antalya'da, ormanda ceset bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da, ormanda ceset bulundu
Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Kasaba Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kasaba Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi tanıtım ...
Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi
Alanyaspor, Zinedine Ferhat’ı 2 yıllığına renklerine bağladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Zinedine Ferhat’ı 2 yıllığına renklerine ...
Evinden hava almak için çıkan kadının falezlerde cesedi bulundu İki gün önce kayıp ihbarı verilen kadının falezlerde cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Evinden hava almak için çıkan kadının falezlerde ...
Polisten 'kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı
YEREL HABERLER Polisten 'kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı
Mavi Kelebeklerin yeni sezon hazırlıkları başladı Günde çift idman yapıyorlar Dört kulvarda yarışacaklar
YEREL HABERLER Mavi Kelebeklerin yeni sezon hazırlıkları ...
Antalya’da “Kökünü Kurut” operasyonu Narkotik polisi uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmadı
YEREL HABERLER Antalya’da “Kökünü Kurut” operasyonu Narkotik polisi ...
3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ay önce alkolden el konulmuş
YEREL HABERLER 3 kadının ölümüne neden olan sürücünün ehliyetine 6 ...
Güzelbağ Spor Alanı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Güzelbağ Spor Alanı açılış için gün sayıyor
Kız kardeşini darp eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kız kardeşini darp eden şahsı öldüren zanlı ...
Türkiye yaşlandıkça inme riski artıyor Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer: “Ülkemizde yaşlanan nüfus ve değişen demografik veriyle birlikte yılda 50 binin üzerinde 100 bine yakın inme vakasının bekleniyor" “Yüzde ani kayma, aynı taraf kol ve bacakta güçsüzlük şeklinde belirti verebileceği gibi konuşma veya konuşulanı anlama sorunlarına yol açabilir" “İnmenin tedavisinde ilk 4 saat çok önemlidir"
YEREL HABERLER Türkiye yaşlandıkça inme riski artıyor Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Vali Yazıcı'dan kurumlara 'Ajandanızın başına yangın yazın' talimatı 2022 yılının 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan kurumlara 'Ajandanızın başına yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.