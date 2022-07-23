Günnercik Yayla Şenliği için hazırlıklar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği” için hazırlıklar başladı. Vatandaşların Günnercik’e rahat ulaşım sağlayabilmesi için yayla yollarının deforme olan bölümleri elden geçirilip bozuk zeminler düzeltiliyor.

Gazipaşa’ya 55 kilometre mesafedeki bin 800 rakımlı Günnercik Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan 3. Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği için geri sayım başladı. Muhteşem doğa yapısıyla yılın 4 mevsimi vatandaşların ilgi odağı olan Günnercik Yaylası’nda gerçekleştirilecek şenlikler 3 gün sürecek. Şenlik için el ele veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi vatandaşların şenlik alanına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için yollarda adeta seferberlik başlattı.



Yaylaya kolay ulaşım sağlanacak

Gazipaşa Belbaşı Yaylası ile Günlercik Yaylası şenlik alanı arasındaki yol güzergahını elden geçirip deformasyona uğrayan bölümlerini modernize eden belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan şenlik, 2930 ve 31 Temmuz tarihlerinde Gazipaşa’nın Günnercik Yaylası’nda yapılacak. Günnercik Yayla Şenliği’nde vatandaşlar yaylada kamp kurma imkânına sahip olacak.



Atatürk silueti izlenecek

29 Temmuz Cuma günü Sümer Ezgü ve 30 Temmuz Cumartesi günü Kubat’ın sahne alacağı şenlikte yerel sanatçılar da yer alacak, yöresel ve geleneksel oyunlar oynanacak. Şenliğin simgesi haline gelen Yörük göçü 30 Temmuz cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Çocukların şenlikte doyasıya eğlenmesi için çocuk oyun grubu ve animasyon etkinlikleri ilk iki gün aktif olacak. İki gün boyunca konser sonrasında şenlik ateşi yakılacak. Şenliğin son günü sabah erken saatlerde Günnercik yaylasının sembolü olan dağa yansıyan Atatürk silueti izlenecek.

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