Antalya’da 1 milyon 750 bin TL değerinde 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi Üç ayrı depoda yapılan arama sonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’ya kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olan 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan araştırmalar neticesinde, Antalya’ya kaçak yollarla getirilen çeşitli ünlü markalara ait parfümlerin, Muratpaşa ve Aksu ilçesinde bulunan 3 ayrı depoda saklandığı ve buradan piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Tespit üzerine söz konusu 3 depoda Konyaaltı ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda şüpheliler H.Ç. ve D.G. ile birlikte çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olan toplam 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

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