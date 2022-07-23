Antalya’da 1 milyon 750 bin TL değerinde 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi Üç ayrı depoda yapılan arama sonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da 1 milyon 750 bin TL değerinde 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi Üç ayrı depoda yapılan arama sonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Antalya’da 1 milyon 750 bin TL değerinde 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi Üç ayrı depoda yapılan arama sonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’ya kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olan 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan araştırmalar neticesinde, Antalya’ya kaçak yollarla getirilen çeşitli ünlü markalara ait parfümlerin, Muratpaşa ve Aksu ilçesinde bulunan 3 ayrı depoda saklandığı ve buradan piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Tespit üzerine söz konusu 3 depoda Konyaaltı ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda şüpheliler H.Ç. ve D.G. ile birlikte çeşitli ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olan toplam 8 bin 713 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile ...
Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü Evin bahçesinde yükselen alevler korku dola anlar yaşattı
YEREL HABERLER Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan ...
Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 litre benzin sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Akaryakıt hırsızları yakalandı, 80 litre mazot ve 20 ...
Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti
YEREL HABERLER Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı ...
Günnercik Yayla Şenliği için hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Günnercik Yayla Şenliği için hazırlıklar sürüyor
Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi helikopter de dâhil oldu Antalya’da kaybolan 75 yaşındaki Miyase Erdoğan 12 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Yaşlı kadını arama çalışmalarına skorsky tipi ...
Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü Otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü Otomobille ...
Zoroğlu’ndan konaklama tesislerine işletme belgesi hatırlatması Belgeyi almayan konaklama tesisleri acentelerle çalışamayacak Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu: “Son başvuru tarihi kesin olup süre uzatımı yapılmayacaktır”
YEREL HABERLER Zoroğlu’ndan konaklama tesislerine işletme belgesi ...
Bayındır Park’a beş kilometrelik tartan zeminli yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Bayındır Park’a beş kilometrelik tartan zeminli ...
Tekvandocular kitap okuma alışkanlığı için devrede
YEREL HABERLER Tekvandocular kitap okuma alışkanlığı için devrede
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile ...
Rektör Kalan aday öğrencilere ALKÜ’yü anlattı
YEREL HABERLER Rektör Kalan aday öğrencilere ALKÜ’yü anlattı
(ÖZEL) Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ikizlerin hedefi altın kemer
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kırkpınar tarihinde ilk kez finalde karşılaşan ...
Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet otelde bulundu Kayıp ihbarıyla ekipleri harekete geçiren 4 yaşındaki çocuk 1 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Karada ve denizde polisi alarma geçiren minik Mehmet ...
Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif, yatan hasta sayısı 7
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si ...
Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ...
Antalya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ...
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ...
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı: "Petshopların faaliyetleri Kasaplar Odası altında birleştirildi" "Evcil hayvanın en güvenli ve sağlıklı satılacağı yer petshoptur"
YEREL HABERLER Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı Türkiye ...
İntihar teşebbüsü diye gittiler, tansiyonunu ölçüp döndüler
YEREL HABERLER İntihar teşebbüsü diye gittiler, tansiyonunu ölçüp ...
Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılan otel sahibi öldü
YEREL HABERLER Havuzu temizlerken elektrik akımına kapılan otel ...
Antalya'da, ormanda ceset bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da, ormanda ceset bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.