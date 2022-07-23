Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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Antalya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 50 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz’da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli mercilerce haklarında yakalama emri bulunan “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik 43 ekip ve 108 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonla; “Kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti/bulundurmak/kullanmak, hakaret, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından 10 ile 20 yıl arası 1, 5 ile 10 yıl arası 7, 2 ile 5 yıl arası 8, 2 yıl altı 17 şahsın da aralarında bulunduğu 50 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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