Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (Antalya), (DHA) Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci unvanına sahip olan 41 yaşındaki Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktaracak. Eski kaleci Casillas daha önce Christian Seedorf ve Nuri Şahin gibi başarılı futbolcuları konuk eden Real Madrid Futbol Okulu'na, 26 Temmuz Salı günü konuk olacak.

Belek'teki Regnum Carya Otel'de 5 yıldır gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'nda tatil yapan ailelerin çocuklarına Real Madrid Vakfı'ndan gelen eğitmenler eşliğinde Real Madrid disiplini baz alınarak eğitimler veriliyor.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-07-23 16:11:25



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