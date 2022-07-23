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Karganın çantadan euroyu kapması kamerada

DHA

Karganın çantadan euroyu kapması kamerada


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da bir otelin sahilinde, turistin ağzı açık olan çantasından karganın euro alması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euroyu gagasıyla aldı. Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı. Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-07-23 19:33:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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